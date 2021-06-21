Bakan Çavuşoğlu, THY Avrupa Ligi'nde "Yılın koçu" seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ataman'a Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun bir parçası olduğu için de teşekkür etti.

