Bakan Dönmez: "Olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek, bu milletin değerlerine sırt dönmektir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, "Olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek, bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir." dedi.

Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "okyanus ötesinden emir alan bir güruh"un 15 Temmuz 2016'da ülkeyi büyük bir felakete sürüklemek istediğini anımsattı.

Söz konusu yapının mensuplarının, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ortak bir eylem içinde bulunmaktan ya da onların gönüllü taşeronu olmaktan çekinmediklerini vurgulayan Dönmez, "Olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek, bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir. Bunlar için diyecek tek bir söz var: 'Kalpleri vardır, idrak etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler.'" diye konuştu.

Dönmez, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin cesaretiyle felaketin önlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği bir cümle var: 'Lider taşın arkasına saklanırsa, halk dağın arkasına saklanır.' Cumhurbaşkanımız ilk canlı yayın bağlantısında halkımızı sokaklara, meydanlara, şehirlerimizin havaalanlarına davet ederken kendisi de her türlü tehdide rağmen halkla buluşacağını ifade etti. O gece 81 milyon tek yürek olduk. Milli iradeye darbe vurmak isteyenlerin karşısına yekvücut çıktık. Türkiye'yi ağır bir buhranın içerisine sokmak isteyenler, milletimizin cesaret ve kahramanlığı karşısında ağır bir yenilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara, meydanlara, havaalanlarına çıkan milyonlar, hakimiyetin belli bir zümreye değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kere daha haykırdı."

Geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara karşı Türk milletinin o gece iradesine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve milli mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen bir milletin evlatları olarak o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatan evlatlarının kahramanlığı yüzyıllık ulu çınarın, kökü mazide olan ati bir devletin nelere meydan okuduğunu, bir fiskeyle devrilemeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

