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Bakan Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta sanayi esnafına aşure dağıttı

18.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta sanayi esnafına aşure dağıttı

SİNOP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki sanayi sitesinde incelemede bulundu, esnafa aşure dağıttı.

Dönmez, Ayancık'ta incelemelerini sürdürüyor. Dönmez, selin hasar verdiği Ayancık Sanayi Sitesi'nde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Sanayi bölgesine elektrik verilmesi için yürütülen altyapı çalışmalarını da inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, ayrıca hicri yılın ilk ayı olan muharremin onuncu gününe rastlayan Aşure Günü dolayısıyla hazırlanan aşurelerden sanayi esnafına ikram etti.

Dönmez, incelemelerinin ardından ilçedeki diğer çalışmaları değerlendirmek üzere YEDAŞ Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

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