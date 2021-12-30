YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Bakan Ersoy Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri inceledi

Bakan Ersoy Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri inceledi

30.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Ersoy Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri inceledi

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri gezdi, incelemede bulundu.

Ersoy, Valilik ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada Ersoy'u TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ve partililer karşıladı.

Partililerle bir araya gelen Ersoy, daha sonra kentte Bakanlığına ait yatırımları inceledi.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 40 ay sürecek restorasyonu incelemek üzere Selimiye Camisi'ne geldi. Camiye Tarihi Arasta'dan geçerek gelen Ersoy esnafla sohbet etti.

Selimiye avlusunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren restorasyon hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

Ersoy buradan Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında restorasyonuna başlanan Makedon Kulesi'ne geçti.

Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan ve 1 yılda restorasyonun tamamlanması hedeflenen şantiye alanında incelemede bulunan Bakan Ersoy, kulenin içini gezerek Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

Ersoy, sanat tarihçilerinin "başyapıt" olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nden Hıdırlık Tabya Balkan Müzesi'ne hareket etti.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıEdirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
07:00
Sabah
08:34
Öğle
13:21
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:27

Edirne Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Filiz Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Deniz Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.