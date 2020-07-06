YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Ersoy: "Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz"

Bakan Ersoy: "Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz"

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy: "Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Çerçi, Bakan Pakdemirli’ye sunum yaptı

Başkan Çerçi, Bakan Pakdemirli’ye sunum yaptı

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İnönü’de havuz sezonu başladı

İnönü’de havuz sezonu başladı

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Başkan Böcek’ten otogar esnafına kira müjdesi

Başkan Böcek’ten otogar esnafına kira müjdesi

Ankara Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:20
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Akkılıç Eczanesi
Cankaya
Alaçam Eczanesi
Cankaya
Alpan Eczanesi
Cankaya
Atlas Eczanesi
Cankaya
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.