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Bakan Gürlek açıkladı! O taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı

İzmir merkezli operasyonda Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edildi. 4 ilde 39 adrese düzenlenen baskınlarda 28 şüpheli yakalanırken, silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Gürlek açıkladı! O taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı
Cevdet Berker İşleyen

İzmir'de düzenlenen operasyon kapsamında Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edildi. Soruşturma kapsamında 59 örgüt mensubu tespit edilirken, 28 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

SORUŞTURMA 8 ŞİDDET EYLEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Bakan Gürlek açıkladı! O taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirildi.

Yapılan incelemelerde Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki ayrı organize suç yapılanması tespit edildi. Soruşturma kapsamında iki grup arasında yaklaşık 8 aylık süreçte 8 farklı şiddet eylemi yaşandığı belirlendi.

Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada, bu kişilerin 27'sinin cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.

4 İLDE 39 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Gürlek açıkladı! O taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı 2

Aktif durumda bulunan 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 39 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda örgüt yöneticilerinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu hap ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

"ŞEHİRLERİMİZİN HUZURUNA KASTEDEN HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek açıkladı! O taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı 3

Bakan Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."

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Gözaltı son dakika Akın Gürlek
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