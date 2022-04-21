Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bugüne Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada daha saygın, daha güçlü bir yer alması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu çabamızı, artan motivasyonumuzla sürdürüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu stratejik önemden alacağı payı artırmak, geçtiğimiz yıl kırdığımız 225 milyar dolarlık ihracat hedefini daha da yukarı taşımak için tarihi adımlar atıyoruz." dedi.

Sapanca'da bir otelde düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nın kapanış töreninde konuşan Karaismailoğlu, 3 gün boyuncu devam eden görüşmelerde bir önceki yılda gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığını, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, yeni dönem ve yeni projeler için güç ve motivasyon topladıklarını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü mensuplarının sorumluluğunun büyük ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Milletin kara yolları aracılığıyla konforlu, hızlı, düşük maliyetli ulaşıma erişmesinin, hayatlarının kolaylaşmasının, sorumlulukları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, kara yollarının tarih boyunca öneminden bahsetti.

Karaismailoğlu, bugün bile İpek Yolu'nun öneminden bir şey kaybetmediğine işaret ederek, "Bizim coğrafyamızı özellikle yakından ilgilendiren modern İpek Yolu, Türkiye’nin küresel ticaretteki payını artırabilmesi adına çok önemli fırsatlar barındırmaktadır." dedi.

Türkiye'nin üç kıta ve iki büyük deniz havzasında yer alan, 4 saatlik uçuşla 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin gerçekleştiği bir bölgenin ulaşım ve iletişiminde kilit noktada yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "AK Parti iktidarları olarak, 2003'ten bugüne Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada daha saygın, daha güçlü bir yer alması için çaba sarf ettik. Bu çabamızı, artan motivasyonumuzla sürdürüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu stratejik önemden alacağı payı artırmak, geçtiğimiz yıl kırdığımız 225 milyar dolarlık ihracat hedefini daha da yukarı taşımak için tarihi adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda hükümetleri döneminde, ülkenin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcanan 1 trilyon 337 milyar liranın, 812 milyar lirasının kara yolları yatırımlarına ait olduğunu aktararak, iktidarları döneminde ulaşım ve altyapı alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

Ülkeyi bir baştan bir başa bölünmüş ve otoyollarla tünel ve viyadüklerle kavuştururken, ülkedeki araç-trafik artışını çok rahat karşılayacak kara yolu sistemini de kurmuş olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "2002'de 8 milyon 655 bin olan motorlu taşıt sayısı, bugün üç katına çıkarak 25 milyon 385 bine ulaştı. Tünel uzunluğunu 12 kat, bölünmüş yol uzunluğumuzu 5 kat, köprü ve viyadük uzunluğunu 2,5 katına artırmamış, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye çıkarmamış olsaydık bugün kara yollarımızdaki araç ve trafik yoğunluğundan çok ciddi krizler yaşayacaktık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 20 yılda 77 şehri birbirine bağladıkları bölünmüş yolların, kara yolu ağı içinde yüzde 42 gibi bir oranı oluştururken, trafik yükünün yüzde 83'ünü taşıdığını aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde araç/trafik yoğunluğuna ilişkin strateji belirlememiş olsaydık ne olmazdı biliyor musunuz? Uluslararası standartlara göre her 100 bin kişi başına trafik kazalarındaki can kaybı ölçümlerinde dünya ortalaması 18 olurken, Türkiye 6 gibi iyi bir seviyeye ulaşamazdı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yolların işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan 76 milyar 458 milyon lira, akaryakıttan 6 milyar lira, bakım kaleminden 3 milyar lira, çevre açısından 123 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 85 milyar 581 milyon lira tasarruf sağladık. Bunlara ek olarak, emisyon salınımını 5 milyon ton azalttık."

- "2053 Türkiye'sinin ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz"

Sahalarda yürütülen tüm faaliyetlerin, işin süresi ve bütçesine etkisini sistematik bir şekilde takip etmek amacıyla Ulaştırma Yönetim Sistemini (UYS) hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sistem Bakanlığımıza ait 5 sektörde yer alan tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. UYS, her biri farklı karakterdeki birçok projeyi ortak bir dille analiz edebilen bir yapıda tasarlanmıştır. Verilere anlık olarak ve doğru şekilde erişebilmek için sahalarda işi doğrudan takip eden müşavir personelimiz ilerleme bilgilerini, düzenli olarak UYS'ye aktararak zincirin ilk adımını oluşturmaktadır. İkinci adımda, Karayolları Genel Müdürlüğünün yine sahalarda görevli kontrol mühendisleri, bu verileri kontrol ederek onaylamaktadır. İki aşamalı veri girişinden sonra projelerin o anki performanslarını projede, kurumda ve Bakanlıkta çalışan tüm yönetim ekipleri raporlama ekranları üzerinden dinamik olarak görüntüleyebilecektir. Bilgi yönetimi, stratejik planlama ve stratejik karar alma süreçlerini de içeren yönetim anlayışımız çerçevesinde projelerimizde 'Yapı Bilgi Modellemesi'nin kullanılmaya başlaması sonrasında yapım işlerindeki dijitalleşme 'Proje Yönetim Prosedürleri' süreci de hız kazanmıştır. Bunun yanı sıra dijital yönetimin bir gerekliliği olarak devam eden standartlaşma çalışmaları doğrultusunda yapım işi danışmanlık hizmet alım işlerinde uygulamaya yönelik olarak Danışmanlık Özel Teknik Şartnamesi hazırlanmıştır. Proje Yönetim Prosedürleri tam anlamıyla iş ve işlemlerimizde kullanarak yapım işlerindeki müşavirlerin ve idarelerin bir projeyi yönetirken kaynakları daha verimli kullanarak hedeflenen zaman, bütçe ve kalitede işlerin tamamlamalarını sağlayacağız."

Karaismailoğlu, 2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planladıklarını vurgulayarak, "Planlarımız, ayakları yere basan, ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyan projelerdir. Bizim günü birlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok. Biz, güç, kaynak ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Kara yolu yatırımlarımızda, geleceğin ulaşımını yönlendiren çevreci ve sürdürülebilir, akıllı ulaşım stratejilerini öne alıyoruz. Ulaştırma 2053 vizyonumuz çerçevesinde kara yollarımızda başlıca sektör hedeflerimizi de şu şeklide belirledik; kara yollarının yıllık yük taşımacılığı ağırlığını yüzde 71'den yüzde 57'ye düşüreceğiz. Akıllı ve otonom teknolojilerle donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısıyla kaza oranlarını azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre yurdumuzun dört bir yanına elektrikli şarj altyapısı tesis ederek kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artıracağız." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, planlayıcısından uygulayıcısına, yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden, işçisine, ülkenin imarı için aklını, gönlünü, alın ve akıl terini döken herkesi tebrik ederek, "Biz yol medeniyetinin mirasçılarıyız. Kadirşinas halkımızın gönlüne giden yolları, hep açık tutacağız." dedi.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile diğer ilgililer katıldı.

