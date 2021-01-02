Bakan Karaismailoğlu Malatya'da kent ulaşımının ele alındığı toplantıya katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da kent ulaşımıyla ilgili olarak düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'nin ardından Malatya'nın Kale ilçesine geçti.

Karaismailoğlu, kent ulaşımıyla ilgili olarak Kale Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve ilgili kurumların temsilcileri hazır bulundu.

Toplantının ardından belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Karaismailoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek Kömürhan Köprüsü üzerinden Elazığ'a gitti.

