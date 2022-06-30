Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Bartın'ın ilçelerinde incelemede bulundu:

BARTIN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sele ilişkin, "Bizim bu hafta başında yaşadığımız afet aslında geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşadığımız afetten çok daha etkili. Ama bunun etkisi çok daha az oldu. Bunun nedeni yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarıları dikkate alması" dedi.

Sinop ve Kastamonu'daki incelemelerinin ardından Bartın'ı da ziyaret eden Karaismailoğlu, selden etkilenen ilçelerde yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Afet ve Acil Yönetim Merkezi'nde yetkilerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, geçen pazar günü başlayan yoğun yağışların ülkenin özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkilediğini söyledi.

Yağışların özellikle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te yoğunlaştığını anımsatan Karaismailoğlu, "Bizim bu hafta başında yaşadığımız afet aslında geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşadığımız afetten çok daha etkili. Ama bunun etkisi çok daha az oldu. Bunun nedeni yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarıları dikkate alması." dedi.

Karaismailoğlu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, maddi kayıpların kısa sürede telafi edileceğini kaydetti.

Selin etkilerini ortadan kaldırmak için tüm kamu kurumlarının yoğun mesai harcadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızın bölgede yoğun yatırımları var. Şantiyelerimiz var. Olası afet durumunda bu şantiyeler afet merkezine dönüşüyor. O yüzden afetin etkilerini kısa sürede ortadan kaldırıyoruz. Geçen yıl 11 Ağustos’tan sonra çok önemli çalışmalar yaptık. Bu afetin etkilerini bu çalışmalarla minimize ettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Zor zamanlarda biz nasıl devletimizle, milletimizle berabersek bazı mihrakların sisli havalarda başka işlerin peşinde, algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın'da görmüş olduk. Onlara milletimiz itibar etmediği için biz de itibar etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kirazlıköprü barajımız büyük bir felaketi önledi"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da yoğun yağışların 26 Haziran'da başladığını 29 Haziran'a kadar devam ettiğini söyledi.

Yağışların şehir merkezinde hasara yol açtığını dile getiren Tunç, "Daha büyük hasara yol açabilirdi. Bartın'da inşasını tamamladığımız ve hizmete açtığımız Kirazlıköprü Barajımız büyük bir felaketi önledi. Baraj dolmadan yağışlarda sel tehlikesi de sona erdi." ifadelerini kullandı.

Tunç, 713 kişilik personelin arazide çalıştığını belirterek, şu ana kadar 1384 konut, iş yeri, depo ve ahırın su baskınına maruz kaldığını, bunların 809'unun temizlendiğini söyledi.

