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Bakan Karaismailoğlu Trabzon'da trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

05.05.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu Trabzon'da trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Yaralılardan bazılarının tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Karaismailoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralıların aileleriyle de görüşen Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, "Trabzon'umuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.


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Trabzon ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu

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