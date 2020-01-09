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  4. Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu

Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu

DÜZCE HABERLERİ  | 09.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında, yine spor alanlarını onların tercihlerine göre planlamanın, bu noktadaki imkanları artırmanın ve erişimi kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında, yine spor alanlarını onların tercihlerine göre planlamanın, bu noktadaki imkanları artırmanın ve erişimi kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Dağlı, Kasapoğlu'na hediye takdim etti.

Valilikte basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Kasapoğlu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçerek Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, basına kapalı yapılan toplantıda, kentte spor alanında yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantının ardından Şıralık Mahallesi'ndeki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, genç sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin genç nüfusu ve sportif faaliyetleri itibarıyla önemli illerden biri olduğunu söyledi.

Düzce'de sportif faaliyetlerin güçlü olmasından hareketle çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, kentten yeni yıldızlar çıkarmak istediklerini vurguladı.

Kasapoğlu, kadınlara yönelik müjdelerinin olduğunu dile getirerek, "Kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında, yine spor alanları onların tercihlerine göre planlamanın, bu noktadaki imkanları artırmanın ve erişimi kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Özlü'nün, Düzce merkezde başlattığı dönüşüm ve spor alanını düzenleme çalışmalarına Bakanlık olarak destek vereceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bugün Düzce için geldik. Düzce'nin yarınları için geldik. İnanıyorum ki hem bugünkü çalışmalarımız hem de bundan sonraki çalışmalarımız, birlikte ortaya koyacağımız performans ve bu noktadaki sinerji Düzce'yi çok farklı noktalara hem gençlik alanında hem de spor alanında taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu ardından Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı da eşlik etti.

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