Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında, yine spor alanlarını onların tercihlerine göre planlamanın, bu noktadaki imkanları artırmanın ve erişimi kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Dağlı, Kasapoğlu'na hediye takdim etti.

Valilikte basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Kasapoğlu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçerek Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, basına kapalı yapılan toplantıda, kentte spor alanında yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantının ardından Şıralık Mahallesi'ndeki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, genç sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin genç nüfusu ve sportif faaliyetleri itibarıyla önemli illerden biri olduğunu söyledi.