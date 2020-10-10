Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de bir süre sohbet etti.
Bakan Kasapoğlu, Güngören Spor Kompleksindeki incelemelerin ardından inşaatı devam eden Tozkoporan Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra yapılan koordinasyon toplantısında tesislerin son durumu konuşuldu.
(DHA)
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