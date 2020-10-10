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Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerini inceledi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Güngören'de yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi. Sporun tabana yayılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de bir süre sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Güngören Spor Kompleksindeki incelemelerin ardından inşaatı devam eden Tozkoporan Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra yapılan koordinasyon toplantısında tesislerin son durumu konuşuldu.

(DHA)

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