Kadınlar Ligi'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son dakika zaferi!

Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son anlarda belli oldu. Ece Türkoğlu'nun 89. dakikada attığı gol, Kadıköy'de büyük sevinç yaşattı.

FENERBAHÇE DERBİYİ 89. DAKİKADA KAZANDI!

Fenerbahçe ArsaVev, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan derbide Ece Türkoğlu'nun golü Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi.

GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ!

Bu sonuçla Galatasaray, ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe ise namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

YENİ LİDER FENERBAHÇE!

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, iki maç eksiğine rağmen 8 karşılaşmada topladığı 22 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya zirvede giren Galatasaray ise 21 puanda kalarak liderliği ezeli rakibine kaptırdı.

Galatasaray bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşarken Fenerbahçe'nin namağlup serisi devam etti.

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, Bakırköy deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise sahasında Kayseri'yi konuk edecek.