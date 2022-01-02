Bakan Kasapoğlu, hayatını kaybeden güreş antrenörü için başsağlığı mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Bakan Kasapoğlu, İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü

Bakan Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor Güreş Takımı antrenörü İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu'nun antrenörün ağabeyi Akif Kay'a taziyelerini iletti.

Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Çorum'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi sabah saatlerinde Amasya yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi İbrahim Halil Kay hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

