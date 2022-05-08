Bakan Kasapoğlu, Kastamonu Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen 2021-2022 sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde rakibi Konyaaltı Belediyespor’u yenerek kupayı kazanan Kastamonu Belediyespor’u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor’u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.



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