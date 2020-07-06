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Bakan Kasapoğlu Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

MALATYA HABERLERİ  | 06.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir süre önce Büyükşehir Belediye Meclisinden Bakan Kasapoğlu için, “Fahri Hemşehrilik Beratı” kararı alınmış olması dolayısıyla, tüm hemşehrileri adına kendilerine hoş geldiniz diyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye binası girişinde çiçekle karşılanan Bakan Kasapoğlu, Başkanlık Makamına geçerek, Başkan Gürkan’la bir süre görüştü.
Ziyarette, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı; AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, belediye meclis üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.
Bakan Kasapoğlu, Başkanlık Makamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı.

"Bakanımızı kendi şehrinde ağırlamaktan büyük onur duyuyorum"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada, “Bakanımızı kendi şehrinde görmekten, ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum” diye başladığı konuşmasında, “Bu vesileyle tüm hemşehrileri adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. Biz Malatya’yı tarif ederken ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehri’ diye tarif ediyoruz. Tarihteki kahramanlık destanlarından Battalgazi ve Danişmentgazi destanları vardır. Her ikisi de Malatyalıdır” ifadelerini kullandı.
Malatya’nın tarihi hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalar yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Başkan Gürkan’a teşekkür etti.
Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına Bakan Kasapoğlu’na Malatya halısı ile sedefli tablo hediye etti.

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