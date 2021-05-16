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Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı

16.05.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’de 2020-2021 Sezonu’nun şampiyonu olan Beşiktaş’ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’de 2020-2021 Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

“Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig’in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’a başarılar diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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