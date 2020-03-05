SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilerden 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Bakan Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdülerAlman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu şiddet olayları

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Türkiye'nin EURO 2020 formaları ortaya çıktı

Türkiye'nin EURO 2020 formaları ortaya çıktı

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Alanya final için avantajı kaptı

Alanya final için avantajı kaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

''Antrenörüm bana tecavüz etti''

''Antrenörüm bana tecavüz etti''

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Thomas Bach'tan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açıklaması

2020 Tokyo açıklaması

VakıfBank Rusya’dan avantajla dönüyor

VakıfBank Rusya’dan avantajla dönüyor

Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs tehdidi

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tayland Grand Prix'si ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.