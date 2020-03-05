Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Bakan Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Bakan Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi.
(İHA)
F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Serie A'da flaş karar! Koronavirüs...
Kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması
Fildişi'nde Beaumelle dönemi
Ozan Kabak'tan çok kötü haber
Kupa maçına koronavirüs darbesi
G.Saray'a müjdeli haber
Fenerbahçe'de 3 ayrılık
Flaş! Cimbom'dan iki transfer
Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor
'Sahaya dönmek büyük mutluluk'
Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza
Şike teklifini ilk kez açıkladı
Ronaldo'nun annesi felç geçirdi! İlk açıklama
Saarbrücken 1-1 Fortuna Düsseldorf (7-6 penaltılar)
Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum