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Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.06.2020 22:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da "Hagi mi, Alex mi?" anketi başlattı. Ankete katılanlar yüzde 47,3 oyla Alex'i tercih ederken, yüzde 46,5'i Hagi lehine oy verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

ANKETİN KAZANANI ALEX OLDU

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Alex HAGİ'nin ancak kramponlarını taşır.Anket yapmak bile hadsizliktir.
%47,3 lük futbol cahilleri işte bu sonuca sadece gülünür. alex HAGİ nin ancak çantacısı olur :))))
Kıyasa bak,tam komedi. Ezeli rakiplerde oynamış olmaları onları denk futbolcu yapmaz. Kariyerlerine bakın. Hagi ile Alex arasında 3 gömlek fark var.
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