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Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi

06.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nün kendine ait manası var ama bizim yaklaşımımız şu; farkındalığı yılda bir güne değil, her güne, her ana yaymak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) düzenlediği etkinliğe katıldı.

Bakan Kasapoğlu, MEV Gökkuşağı Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Gençlerin sevinçlerine ortak olarak onların gözündeki ışığı görmenin kendilerine büyük bir enerji verdiğini anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İyi ki varsınız çocuklar. Bu okulumuz için her ne gerekiyorsa, fiziksel şartlar elverdiğince, her şeyi yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz bakanlık olarak bu ülkenin evlatlarını, 85 milyonun tamamını kucaklamak için ne gerekiyorsa yapmakla görevliyiz. Bu doğrultuda çalıştığımız gibi serebral palsili evlatlarımız için devlet, hükümet olarak ne gerekiyorsa en mükemmelini ortaya koymaya birlikte gayret göstereceğiz. Bunun için de burada sizlerle beraberiz. Bizim için her bir gencimiz, her bir evladımız eşsiz bir kıymete sahip. Tabii serebral palsili bireyler için, bu anlamda gerek erken tanı, gerek rehabilitasyon, gerekse spor önemli bir araç. Bakanlık olarak şartları seferber edeceğiz. Hayatın içinde aktif rol alma adına önemli bir çalışma alanı oluşturuyoruz. Bizim de böyle çalışma arkadaşımız var. Hem sportif mekanları değerlendirme noktasında hem de bakanlığımızın diğer imkanlarını nasıl farklı değerlendiririz, bunun gayretini ortaya koyacağız. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nün kendine ait manası var ama bizim yaklaşımımız şu; farkındalığı yılda bir güne değil, her güne, her ana yaymak."

Spor müsabakalarında serebral palisli sporcular gördüğünü aktaran Kasapoğlu, "Onların azmini, inancını görmek bana ayrı bir enerji veriyor. Spora erişimi artırma en büyük görevlerimizden biridir. Her birey gibi serebral palsili bireylerin spora erişmesi için daha fazla çabayı bundan sonra da ortaya koyacağız. Bunu asli bir vazife olarak gördüğümüzü, bu misyonu hassasiyetle taşıdığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Serebral palsili vatandaşlar ve ailelerine de bir müjde veren Kasapoğlu, "Ailelerimizin özverisi inanın her şeyin üstünde. Ailelerimizin bu çabalarına ortak olmak, bu anlamda onlara katkı sağlamak bizler için ayrı bir sorumluluk unsuru. Gençlerimizin olduğu gibi ailelerimizin de güçlü şekilde yanında olacağız. Bizim gençlik kamplarımız var. Son süreçte otizmli bireyler ve aileleri için özel kamplar düzenledik. İnşallah ilk fırsatta serebral palisli gençler ve aileleri için yeni kamplar yapacağız. Bu anlamlı günde müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 46 yaşında lise mezunu olan serebral palsili Ümithan Yılmaz'a mezuniyet diplomasını, "Bu bir inançtır, azimdir. Her türlü takdiri hak ediyor. Gönülden kutluyorum. Bu insanlık için çok güçlü bir mesaj ve adım. Kendisini tebrik ediyorum. Verdiğim en anlamlı diplomalardan biriydi. Benim için de büyük bir gurur." diyerek takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Üniversiteye hazırlanan bir serebral palsili öğrencinin, "Üniversiteyi kazanırsam bakanlık yurdunda kalabilir miyim?" sorusuna Kasapoğlu, "Sen üniversiteyi kazan yeter ki. Zaten yurtlarımızın kapasitesini çok artırdık. Sana özel bir yerimiz olacak orada." cevabını verdi.

Çocukların "voleybol sahası" isteği karşısında da Kasapoğlu, okulun fiziksel şartları elverişli olursa birçok branşı kapsayan spor alanı yapılacağını iletti.

SERÇEV Başkanı Turgay Karakaş da günün önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyaya serebral palsili olarak geldim. 6 yaşına kadar konuşamadım, yürüyemedim. Sizin karşınıza örnek birisi olarak çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Bize gerekli imkanları verdiklerinde, karşınızda bir doktor, mühendis, uzay mühendisi olabilir. O yüzden buradan özellikle kardeşlerime sesleniyorum; hiç yılmayın, sürekli çalışın, kendinizi en güzel şekilde ifade edin, hayata tutunun. Devlet büyüklerimiz bize gerekli desteği veriyor. Başka bir programı olduğu için burada olamayan Cumhurbaşkanı'mızla telefonda konuştum, hepinize çok selamları var. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'm, bizlere gerekli desteği verdiğinizde, karşınızda avukat, siyasetçi, uzay mühendisi serebral palsili insanlar görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman balık istemiyoruz. Bize balık tutmayı öğretin ama oltayı da bize göre ayarlayın istiyoruz."

Bakan Kasapoğlu, MEV Kökkuşağı Okulu'nda öğrencilerle de yakından ilgilendi. Öğrencilerin dans gösterisini izleyen Kasapoğlu, yapılan sanatsal faaliyetleri inceledi. Ailelerle de sohbet eden Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören, SERÇEV Korosu'nun mini konseriyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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