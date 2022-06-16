Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanlığına seçilen Büyükekşi'yi tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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