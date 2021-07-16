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Bakan Kasapoğlu ve Fuat Oktay Türk sporcuları Tokyo Olimpiyatları'na uğurladı

16.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcuları Japonya'ya uğurladı.

Bakan Kasapoğlu ve Fuat Oktay Türk sporcuları Tokyo Olimpiyatları'na uğurladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcularımız için yapılan uğurlama törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay törende açıklamalarda bulunarak ülkemizi Tokyo'da temsil edecek milli sporcularımıza başarılar diledi.

23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye 18 branşta 108 sporcu tarafından temsil edilecek.

KASAPOĞLU: 'HER BİRİNİZ GÖNÜLLERİMİZİN ŞAMPİYONUSUNUZ'

İstanbul Havalimanı'nda sporcuları uğurlayan Bakan Kasapoğlu, "Takım sporlarında filenin sultanları temsil edecekler. Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz." dedi.

OKTAY: EN BÜYÜK TEMENNİMİZ AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMENİZ

Gençlik ve Spor Bakanı'nın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularımız için kapsamlı çalışmalar yapan tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette en büyük temennimiz, podyuma çıkarak İstiklal Marşımızı gurur ile dinlettirmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeniz. Çünkü siz girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Çünkü siz, daha dün beşinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız" diye konuştu.

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Tokyo Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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