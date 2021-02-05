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Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

05.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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