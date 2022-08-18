YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti

18.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meram ve Karatay belediye başkanlarını makamlarını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

Kavuş, Bakan Kasapoğlu'na, oyunların Konya'da düzenlemesi, devletin ve özelde Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçeye ve kente yaptığı yatırımlar ve 180 ülkede izlenen canlı yayın için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu da "Bu bir başlangıçtı devamını getireceğiz inşallah." dedi.

Daha sonra Karatay Belediyesine geçen Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından belediye binası önünde karşılandı.

Kasapoğlu, Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, "Bu güzel organizasyonun mükemmel geçmesi için belediyelerimiz büyük bir özveri ortaya koydular. Biz de oyunların bitmesine yakın bu zaman diliminde kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz. Bundan sonra da inşallah iş birliklerimiz, projelerimiz, çabalarımız devam edecek." dedi.

Kılca da ziyareti için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek günün anısına Mevlevi sancağı hediye etti.

Ziyarette AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ile Gülay Samancı da yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildiKonya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduAdana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandıBolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karatay Meram belediye muharrem kasapoğlu ziyaret

Konya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.