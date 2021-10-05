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Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'a tebrik

05.10.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Türk voleybolunun iki güzide kulübünün karşılaştığı 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Karşılaşma boyunca centilmence bir oyun sergileyen her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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