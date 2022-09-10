Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kirişci ilk olarak Avanos ilçesindeki Zelve Paşa Bağları Ören Yeri'ni gezdi.

Burada yabancı turistlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Kirişci, daha sonra Göreme'de bulunan Tokalı Kilisesi'ni ziyaret etti.

Kirişci, daha sonra Kavak beldesindeki kayadan oyma depolarda muhafaza edilen patateslerin bulunduğu işletmede incelemelerde bulundu.

Kirişci'ye depo sahibi soğuk hava deposunun yapımıyla ilgili bilgiler verdi.



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