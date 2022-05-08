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Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Adana'da ziyaretlerde bulundu

08.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: - "Yaşadığımız olaylar, bölgemizde cereyan eden gelişmelere bakınca bugün Cumhur İttifakı'nın sorumluluğu düne göre bir kat daha artmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adana'da Valiliği ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kirişci ve Yıldırım, beraberlerindeki diğer ilgililerle Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu. Basına kapalı ziyarette Vali Elban, Kirişci ve Yıldırım'a çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Kirişci ve Yıldırım, İl Başkanı Bünyamin Avcı ve partililerle görüştü.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, bugün Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'ne de katılmak için kentte olduklarını ve etkinlik kapsamında Adanalılarla bir araya geleceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kendiliğinden zuhur etmiş bir ittifak olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, esas itibarıyla 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve bizim, milletin bekası, ülkenin geleceği için kurulmuş önemli bir ittifaktır. Geçen süre içerisinde bu ittifakın ne kadar da doğru zamanda, doğru bir şekilde oluşturulduğu bugün çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Yaşadığımız olaylar, bölgemizde cereyan eden gelişmelere bakınca bugün Cumhur İttifakı'nın sorumluluğu düne göre bir kat daha artmıştır. Hepimiz şunu biliyoruz: Emperyal hedefi olan ülkelerin özellikle coğrafyamızda, bu bölgede, bu bölgenin civarında uzun zamandan beri birtakım planları, hedefleri var. Bu hedefleri her seferinde bozan da Cumhur İttifakı olmuştur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Hatırlayın, Suriye iç savaşında iki tane terör örgütünü üzerimize salan ülke, dost ve müttefik bildiğimiz ülkedir. Halen bu ortaklığını gizlemeden de devam ettirmektedir."

- "Türkiye'yi dize getiremeyeceğini anlayanlar niyetlerini açık ettiler"

Binali Yıldırım, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmediğini ve son dönemde de Suriye'de harekatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Mücadelenin bitmediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi dize getiremeyeceğini anlayanlar bu sefer niyetlerini artık açık ettiler. FETÖ ile beceremediler. Diğer darbe girişimleriyle beceremediler ve dediler ki 'Artık biz siyaseten muhalifleri ve muarızları her yönüyle destekleyeceğiz, terör örgütünü de arkalarından destekçi olarak tayin edeceğiz ve bu işi halledeceğiz. Türkiye'yi bu şekilde ele geçireceğiz.' dediler. Bu hesabın içindeler, bunun farkındayız. Milletimiz de bunun farkında ama bu hesap da tutmayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz çünkü bu millet bayrağına, toprağına ve istikbaline aşık bir millettir. Bunu her fırsatta da yakın tarihimiz de göstermiştir. Adana da bunun teminatının olduğu bir ilimizdir."

Ziyaretlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

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