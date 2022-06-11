Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında inceleme yaptı

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, baraj şantiye alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye için gerek elektrik üretimi, gerekse sulama konusunda katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Yaklaşık 558 megavat kurulu gücü olan barajın 1888 gigavatsaat enerji üretimiyle Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacağını belirten Kirişci, gövde betonu 24 Haziran 2021'de tamamlanan barajda su tutmayla ilişkili tüm imalatların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kirişci, enerji yapılarındaki inşaatların da tamamlandığını dile getirerek, "Elektromekanik ve hidromekanik imalatları devam etmektedir. Baraj mansap düzenlemesi çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. Kutlugün minater servis yolu çalışmalarının da devam ettiğini belirtmek isteriz." dedi.

Baraj için Yusufeli ilçesinin yeni yerine taşınmasına müteakip su tutmaya hazır olduğunun söylenebileceğini belirten Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölge halkımızın gerek Yusufeli merkez, gerekse bu barajdan etkilenen köylerimizin taşınması hususuyla ilgili öncelikli olarak gündeme gelen bir mevzuat düzenlemesi 2 gün önce Meclisimizde görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Bölge halkı için son derece önem arz eden konuyla ilgili sayın Başbakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Zatıalilerinin önderliğinde hem sahadaki durumu hem vatandaşlarımıza bu gelinen aşamayı ve onların da varsa birtakım ilave istekleri ve taleplerini de alarak bugünkü çalışmamızla inşallah bu barajda bir an önce su tutulmasını sağlayacak bir aşamaya gelmek istiyoruz. Çünkü ülkemizin bu baraja gerçekten çok ihtiyacı var. Hem kurulu gücü hem de enerji üretim kabiliyeti noktasında son derece önemli."

Kirişci, projenin birden fazla bakanlığı ilgilendiren hususları olduğunu ifade ederek, tarımla ilgili kısmı noktasında Tarım ve Orman Bakanlığının, enerji üretimiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, yol yapımı konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, vatandaşların ihtiyacı olan konutların üretimi noktasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üstlendiği görev ve sorumluluklar bulunduğunu söyledi.

- "Bu projeyi sadece bir baraj projesi olarak görmeyelim"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım da Türkiye'nin yüz akı ve hidroelektrik kaynağı anlamında en büyüğü olan Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldığını, aslında barajın bittiğini, her yönüyle tamamlandığını, su tutma noktasına da gelindiğini belirtti.

Barajda su tutulmaya başlanmasıyla beraber Yusufeli ilçesi dahil 7 köyün tamamen, 10 köyün de kısmen olmak üzere toplam 17 köyün etkilendiğini dile getiren Yıldırım, "Burada taşınmanın tamamlanması lazım ki su tutma işlemi sorunsuz devam etsin. Bu noktada Cumhurbaşkanı'mız, Bakanımızla bize görev verdi. O da mahallinde bu konuyu Valimizle, Milletvekilimizle ve diğer paydaşlarla konuşarak burada olabilecek sıkıntılar neyse onları da dikkate alarak, bu sürecin zaman kaybetmeden tamamlanması." diye konuştu.

Yıldırım, gecikmenin maliyeti ile taşınma maliyeti arasında büyük bir uçurum, bire bin olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Hem ülkenin enerji ihtiyacı hem kalkınma hedefleri bakımında barajın bir an önce devreye girmesi gerekiyor. O yüzden de bu taşınmanın gerek köylerin ihtiyacı, gerek ilçenin ihtiyacı bir an önce ikmal edilip ve tamamlanmasında bir zaruret var. Buradaki en büyük sorun, milletvekillerimizin bize aktardığı, hep gündeme getirdiği taşınma için yeni yapılan yerde hak sahiplerinin yeni evlerinin ödeme koşulları ve maliyeti, önümüzde en fazla konuşulan konuydu. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bir özel düzenlemeyle Meclisten geçti. Dolayısıyla ana mesele halloldu. Bundan sonra artık teferruatlar varsa bunları da göz ardı etmeden inşallah bugün yapacağımız toplantıyla bu tespitleri yapıp ve daha fazla zaman kaybetmeden bu taşınma işlemini ve su tutma işlemini de yakın bir vadede hayata geçireceğiz. Bugünkü ziyaretimizin amacı budur."

Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin bir numarası, dünyanın üçüncüsü niteliğinde, 275 metre gövde yüksekliğine sahip bir proje olduğuna işaret eden Yıldırım, eski Yusufeli'nin içinden geçen viyadüğe bakınca bile insanın başının döndüğünü söyledi.

Yıldırım, bölgede arazinin düz olmaması nedeniyle yollar, tünel ve viyadükler yapıldığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu projeyi sadece bir baraj projesi olarak görmeyelim. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projesi, 17 köyün yenilenme projesi, 7 köyün tamamen yeniden yapılması ve yaklaşık 10 bin nüfusa, 3 bin haneye hitap eden, Yusufeli'nin sıfırdan, yeni bir ilçe olarak tekrar bu coğrafyada hayata geçirilmesi projesidir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Barajın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür eden Yıldırım, "En büyük teşekkürümüz Yusufeli halkına. Adeta ilçe etrafı ve köyleri bir şantiye alanında. Hem iş yapıldı hem yaşam devam etti. Bu da kolay bir iş değil. Fedakarlıkları için vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu muazzam eserin ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden diliyorum." diye konuştu.

Bakan Kirişci ve Yıldırım, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akça, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve diğer ilgililer yer aldı.

