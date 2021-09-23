Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi "mavi" iller arasına girdiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz."



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz