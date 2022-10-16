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  4. Bakan Koca, tedavileri devam eden madencilere ilişkin açıklamalarda bulundu:

Bakan Koca, tedavileri devam eden madencilere ilişkin açıklamalarda bulundu:

16.10.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, birinin durumu orta" - "Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.

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