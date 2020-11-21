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Bakan Koca uyardı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı, çıkmayın

ANKARA HABERLERİ  | 21.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bakan Koca uyardı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı, çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta ve vaka sayısındaki yükselişe dikkati çekti.

Bir günde tespit edilen yeni hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğunu, dünkü can kaybının 141'e ulaştığını anımsatan Koca, "Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.

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