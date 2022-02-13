Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz