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Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

13.02.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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