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  4. Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin açıklama:

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin açıklama:

07.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu" - "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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