Bakan Kurum, Mamak'taki Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı da hızlı şekilde tamamladık. Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var." dedi.

Bakan Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mamak Mutlu Mahallesi'nde Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Belediye başkanlarıyla dün afet alanlarında inceleme yaptıklarını belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

"Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı da hızlı şekilde tamamladık. Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız. Rabb'im milletimizi böyle afetlerle karşılaştırmasın ve yüreklerimizi yakan böylesi afetlere karşı korusun, muhafaza eylesin."

Bugünkü toplantının Mamak'ın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizen Kurum, 238 yeni konutun kuralarını çekerek, teslim edeceklerini söyledi.

Dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara rağmen, konutları hızlı şekilde tamamladıklarını vurgulayan Kurum, "Hiçbir şekilde de fiyat artışını sizlere yansıtmadık. Devletimizin desteği ilk başta yüzde 60'lardaydı bugün yüzde 80'lere çıktı." dedi.

Ankara'nın tüm ilçelerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürmeye devam ettiklerine işaret eden Kurum, bir yandan Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşısı'nı yerel dokuya uygun şekilde yeniden yaparken diğer yandan Altındağ Cinderesi'nde, Aktaş'ta, İtfaiye Çarşısı'nda yeni konut ve dükkanları inşa ettiklerini dile getirdi.

Kızılay ve çevresine değer katacak Saraçoğlu Projesini de bu yıl içerisinde tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Kurum, "Bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere, başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda, vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 40 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık." diye konuştu.

- "Onlar iftira atsınlar. Biz aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bakan Kurum, bundan önce TOKİ eliyle yürütülen projelerde Ankara genelinde 90 bin konutun ihalesini gerçekleştirip, 84 binini teslim ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yine bu projelere devam edeceğiz. Onlar iftira atsınlar, onlar aynı söylemlerle 'yapacağız edeceğiz' diye dursunlar. Biz aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Nerede bir afet varsa orada olacağız. Nerede bir sosyal konut sorunu varsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın bize bir ihtiyacı varsa hemen orada olacağız ve vatandaşımızla beraber olmak suretiyle ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Sosyal konutlarla ilgili ağustos ayında 81 ilimizi kapsayan proje hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimizle bu müjdeyi paylaşacak. Ankara'da da konutu olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bu projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Arsaları vereceğiz ki evi olmayan vatandaşlarımız uzun vadede bu arsaları temin etmek suretiyle inşallah evlerini yapacaklar."

Mamak Yatıkmusluk'ta, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi'de, Anayurt ve Gülseren'de 7 bini kentsel dönüşüm olmak üzere, toplam 14 bin 573 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini anlatan Kurum, 1396 konutun yapımında da artık son aşamaya geldiklerini dile getirdi.

Anlaşma sağladıkları vatandaşlara rezerv alanda ayırdıkları yeni konutları teslim etmeyi sürdüreceklerini belirten Kurum, Mutlu Mahallesinin eski yerinde 464 konut ve 8 dükkan inşasında ihale aşamasına geldiklerini, Anayurt ve Gülseren'de toplam 519 yeni konutun da yapımında sona yaklaştıklarını ifade etti.

Kurum, böylelikle Mamak'a donatıları, parkları ve bahçeleriyle toplam 15 bin 696 konut kazandırılacağını söyledi.

- "Bize şehircilik dersi vermeyi bırakın"

Millet bahçelerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Kurum, söz verdikleri 23 millet bahçesinden 8'ini vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Mamak'a toplam büyüklüğü yaklaşık 500 bin metrekare olan 3 millet bahçesi kazandıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Kurum, Altıağaç Millet Bahçesi'nin yapımına başladıklarını, yine İmrahor Millet Bahçesi'nin de yapımına hızla devam ettiklerini dile getirdi.

Millet için eserler ortaya koyarken birilerinin yalan, tezvirat ve algılarla milletin karşısına çıkmaya devam ettiğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan, acizlerin en büyük sığınağıdır. Bunların yalan ve iftiralarının hangi kıtaları aştığını, kökünün hangi karanlık noktalara dayandığını milletimiz biliyor, dünya biliyor. Heykel dikip dikey bahçeleri kaldıranlar, çeşme açanlar, bütçe yeter deyip ilk senede borç batağına saplananlar, elektriği kesip suyu bitirenler bir bakıyorsunuz bizlere masal okuyorlar. Milletimizin yararına eser üretmek yerine siyasetlerini yalan, tezvirat ve algı üzerine kurup sadece soru soranlara, Meclis kürsüsünden sözde çevrecilik ve şehircilik dersi verip iftira atanlara diyoruz ki Antalya, Muğla'da yangın varken neredeydiniz? Van'da, Elazığ'da, İzmir'de depremler yaşanırken kimlerleydiniz? Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sellerde neredeydiniz? Dün Ankara'nın ilçelerinde sel oldu, canlarımızı yitirdik. Neredeydiniz? Arabasının içindeki suyu bardaklarla temizleyen vatandaşımızı gördünüz. Ankara'nın ortasında kulaç atarak sığınacak yer arayan kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkanlara dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş, bunlar hala algı peşinde. Mamak'tan sesleniyorum, artık çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Eğer insana ve çevreye hizmet görmek istiyorsanız, yeşil görmek istiyorsanız 450 millet bahçemize, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne, Başkent Millet Bahçesi'ne bakın. Bize şehircilik dersi vermeyi bırakın."

Kurum, başkentin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden sosyal konutlarına, yeşil alanlarından istihdamına kadar her tür ihtiyacını milletin talebi doğrultusunda karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

Milletin kendisine hizmet edenle eziyet edeni sandıkta ayıracağını ifade eden Kurum, "Milletimiz, bunlara 2023'te de 2024'te de en güzel cevabı sandıkta verecektir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekiminde ilk kurayı çeken Bakan Kurum, ismi çıkan hak sahibine temsili olarak ev anahtarını teslim etti.

