Bakan Kurum, Samsun'da Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Samsun'da Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, istiklal ve istikbalin tapusu olan kutlu bir beldede, Karadeniz'in giriş kapısında olduklarını söyledi.

Samsun'un yokluklar içindeki bir milletin yeniden diriliş destanına ev sahipliği yapmış bir şehir olduğuna işaret eden Kurum, "Samsun şairin, 'Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da bana da yer ver.' dizeleriyle seslendiği, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın yeniden göndere çekildiği şehirdir." ifadesini kullandı.

Bugün temelini atacakları, açılışını yapacakları kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin değerinin 1 milyar 900 milyon lira olduğuna işaret eden Kurum, Samsunlulara ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yeni yatırımlarla, yeni projelerle 81 ilde olduğu gibi Samsun'dan da bir kez daha "2023'e doğru güçlü şehirler güçlü Türkiye' dediklerini aktaran Kurum, "Daha güçlü bir Samsun için geride bıraktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan dev yatırımlar kazandırdık. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla Samsun'u 19 yıl öncesine göre bambaşka bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir haline getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün törenlerini yapacağımız projelerle 9 milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.