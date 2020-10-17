Bakan Kurum'dan "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı:

ERZİNCAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Masum sivilleri katleden Ermenistan'a karşı haklı tutumunu sergileyen Azeri kardeşlerimizin, canlarımızın, Azerbaycan'da dostlarımızın bugüne kadar yanlarında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya Türk milleti olarak, Türkiye olarak devam edeceğiz." dedi. Erzincan'daki programları kapsamında Terzibaba Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilçe belediye başkanları ve kurum amirlerlerinin katılımıyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kurum, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını söyledi. Azerbaycan halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurum, şöyle konuştu: "Masum sivilleri katleden Ermenistan'a karşı haklı tutumunu sergileyen Azeri kardeşlerimizin, canlarımızın, Azerbaycan'da dostlarımızın her zaman, bugüne kadar yanlarında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya Türk milleti olarak, Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgede barışın, huzurun sağlanması adına Azeri kardeşlerimizin, dostlarımızın verdikleri mücadelenin yanında olmaya ülke olarak, Türk milletinin her bir ferdi olarak yine devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

- "Vatandaşların rızası dahilinde kentsel dönüşümü yapacağız" Erzincan'ın yılar önce depremlerden dolayı çok büyük acılar yaşadığını dile getiren Kurum, benzer acıların yaşanmaması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Hocabey ve Kızılay mahallelerindeki alanın tamamını kentsel dönüşüm sahası ilan ettiklerini anlatan Kurum, "Birinci etaptan sonra ikinci etapta yapılması planlanan, 693 hak sahibinin bulunduğu alanı Bakanlığımız, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, yine Erzincan Belediyemiz ile vatandaşlarımızla görüşmeye başlayacak. Akabinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ikinci etap çalışmaları ve inşaat faaliyetlerini yürütecek." diye konuştu. Tüm çalışmalarda vatandaşların rızasını alacaklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: "Yerel mimarinin kullanılacağı, burada yine yerel malzemelerin dikkate alınacağı, yaşamın ihtiyaçlarının gözetileceği proje için görüşmelere başlayıp, önümüzdeki yıl da inşaatlara başlayacağız. 2023'te bu bölgedeki kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Tüm vatandaşımızın rızası her şeyin önündedir. Bugüne kadar hep vatandaşımızın rızasıyla hareket ettik, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde hareket edeceğiz. 1939'da yapılaşmış bir başka bölge, Merkez Çarşı olarak bildiğimiz bir alan var. Burası 55 bin metrekarelik alana sahip, burada 480 hak sahibi vatandaşımız var. Burada kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz."

Kurum, Merkez Çarşı'da yapılacak projenin görüşmelerini Belediye ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün birlikte yürüteceğini anlattı. Başbağlar Mahallesi'ndeki 80 konutluk, "polis lojmanları" olarak bilinen bölgede de bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Burada 83 hak sahibi vatandaşımız var. Bu binalar da riskli bina statüsünde. Bu alanda da yine aynı şekilde görüşmelerimizi yapıp, bir kentsel dönüşüm projesi burada başlatmak istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yapıp, yıl sonuna kadar görüşmelerimizi tamamlayarak, önümüzdeki yıl 3 alanda inşaatlara başlayıp, en kısa zamanda vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutların teslim işlemini yapıyor olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımıza hem taşınma hem kira yardımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 ve 100 bin sosyal konut kapsamında, Erzincan'a 1192 konutumuzun merkez ve ilçelerde inşaatını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hemen hemen yarısının ihalesini yaptı. Kalan yarısına ilişkin ihale süreçleri devam etmekte."