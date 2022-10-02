YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin açıklama:

Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin açıklama:

02.10.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu" - "Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Bu anlamda nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu." dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Millet Kıraathanesi'nde gençlerle buluşan Kurum, bütün çaba ve mücadelelerinin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için olduğunu vurguladı.

Kurum, "81 ilimizi, vatanımızı iyileştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu topraklar Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan da Cumhuriyet'imizin kurulduğu topraklar. Kadim topraklar içinde bulunduğumuz bu mekan da Selçuklu eseri bir han. Bu hanlar restore edildi, kültür merkezi, kıraathane ve kütüphane şekliyle gençlerimizi misafir ediyor. Burası bir taraftan da özümüzü, kültürümüzü geleceğe taşıyor." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır yaptıkları yatırım ve hizmetlerde, gençlerin kendilerine yol arkadaşlığı yaptığını ifade ederek, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'de 455 millet bahçesi inşasının devam ettiğini anlatan Kurum, bunlardan 137'sinin tamamlandığını belirterek, Konya Millet Bahçesi'nin bu ay açılışının yapılacağı müjdesini verdi.

- "Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu"

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatarak, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin şöyle konuştu:

"İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan verdik. 18 ila 30 yaş aralığındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Hayata güvenle başlayıp daha istikrarlı ve güvenli iş yerinizi açın diye projemizi başlattık. Türkiye'de 10 bin iş yeri, 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz. Sizlere bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. Evi olmayan gençlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden yararlanabilir. Şartları uyması halinde kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Bu anlamda nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz."

Gençlerin taleplerini de dinleyen Kurum, bazı öğrencilerin yurt ve ulaşımla ilgili sorunlarının giderilmesi konusunda ilgililere talimat verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacakSamsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak
Anahtar Kelimeler:
Ereğli Murat Kurum çevre

Konya Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:03
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.