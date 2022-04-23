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Bakan Kurum'dan şehit özel harekat polisi Altunörs'ün ailesine taziye ziyareti

23.04.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum'dan şehit özel harekat polisi Altunörs'ün ailesine taziye ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililerle şehit Altunörs'ün merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki babaevine gitti.

Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Kurum, baba İbrahim Nurettin Altunörs ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.

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