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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Euro 2028 ve Euro 2032 adaylığı için imza!

06.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. İşte detaylar...

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Euro 2028 ve Euro 2032 adaylığı için imza!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık dosyasını imzalayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. Adaylık dosyası, 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA’ya sunulacak.

Dosyada, Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere birçok detaylı bilgi de yer alıyor.
UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın Ekim ayında açıklayacak.

‘’TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ’’

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Türkiye’nin adaylık başvurusu ile ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye’nin, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirirken, bu yıl Türkiye’nin, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda sportif tesis alt yapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ederken, ülke olarak büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

“Ülkemiz tesis noktasındaki atılımlarını, bilimsel metotlarla birleştirerek birçok branşta dünyanın zirvesinde yer alan sporcular yetiştiriyor” diyen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Özellikle uluslararası organizasyonlar noktasında çıtayı en yükseğe koymuş durumdayız. Her branştan en üst seviye şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Tesis kalitemiz, ulaşım ve konaklama altyapımız, genç nüfusumuz, seyirci potansiyelimiz; bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ülkemiz dünyanın en önemli spor destinasyonlarından biri olarak yıldız gibi parlıyor. Türkiye’nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu olan Euro 2028 ve Euro 2032’ye de çok önemli bir değer katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAY ÜLKELER

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2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif veren Türkiye’nin dışında; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için adaylık başvurusu yaptı.

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