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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisini ziyaret etti

02.06.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) sergiyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra çok sayıda sanatçı ziyaret etti.

Sergide AA muhabirine açıklamada bulunan Koçan, "Ayağımdaki Diken"in ilk kez 2017 yılında Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nde sergilendiğini belirterek, "Sergimiz Anadolu'dan merkeze bir öneri olarak geliyor ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kültür sanat merkezi AKM'de sanatseverlerle buluşuyor." dedi.

AKM'de bir sergi açmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğuna işaret eden Koçan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin sanatla toplumu kaynaştırdığı değerlendirmesini yaptı.

Hüsamettin Koçan, Bayburt'tan İstanbul'a sadece işçi göçü olmadığını, aynı zamanda bugün olduğu gibi sanatsal bir paylaşım da olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada olmak benim için son derece onur verici bir şey, yeni insanlarla ve yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Burada onların görüşlerini ve desteklerini alıyoruz. Bu ilgi ortamında da Baksı'nın, memlekete gitmenin, geleneklere sahip olmanın ve geleceği öteye taşımanın gururu var. Gelenlere ve sahiplenenlere çok teşekkür ediyorum."

Bellek, göç ve varoluş kavramları ekseninde Koçan'ın kendi yaşamının izini sürdüğü sergi, heykel, resim ve yerleştirmelerden oluşuyor.

Sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.

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