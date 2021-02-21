Bakan Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını bildirdi

Kurum, "İnşallah yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi, yine İzmir'de de deprem konutu temellerini atacağız. 1884 konutun temellerini atmış olacağız pazartesi itibarıyla. Mart ayı itibarıyla da söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp inşallah Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimlerini etap etap başlatıyor olacağız." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Kurum, toplantıda deprem ve selin yaşandığı İzmir'in ihtiyaçlarını görüştüklerini bildirdi.

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.

Hızlı bir kentsel dönüşüm yaptıklarına değinen Kurum, "Yaptığımız dönüşüm İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü, deprem dönüşümüdür. Bu kapsamda gerek yerinde gerek rezerv alanda alt yapısıyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de güzel İzmir'imize yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sağlam ve güvenli konutlar inşa edip depremzede vatandaşların mutluluklarına bir içinde düzenlenecek teslim töreniyle şahit olacaklarını bildirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızla yürüttüklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. AFAD'ımızla birlikte çalışmaları sahada kararlı bir şekilde yapıyorlar. Belediyelerimiz bu çalışmalara ortaklık ediyorlar, destek veriyorlar. İnşallah Elazığ ve Malatya gibi burada da hiçbir mağduriyet yaşatmadan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.