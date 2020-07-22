Bakan Mustafa Varank, Kocaeli'de konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'ni teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. İnşallah bu fonun imzalarını da yakın zamanda birlikte atacağız. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz." dedi. Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel rekabette vazgeçilmez bir oyuncu olmanın yolunun inovasyona yatırım yapmaktan geçtiğini, buradan hareketle ülkenin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssünü Kocaeli'ye, Bilişim Vadisi'ne konumlandırdıklarını söyledi. Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarını burada halkın beğenisine sunduklarını hatırlatan Varank, şöyle konuştu: "Aralıktan bu yana Vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip 'EDAG' Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile yönetici şirketimiz sözleşme imzaladı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisi'nde yapmayı planlıyor.

Biz Vadiyi (Bilişim Vadisi) aynı zamanda teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. İnşallah bu fonun imzalarını da yakın zamanda birlikte atacağız. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz." - "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyeceğiz" Varank, İstanbul ve Doğu Marmara kalkınma ajanslarının finansmanıyla, Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduklarını söyledi. Özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu platformla, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi, ülkenin yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerine değinen Varank, "Ayrıca, Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız. Bu okullardan biri de Bilişim Vadisi'nde kurulacak. Böylece gençlerimize teknolojinin farklı alanlarında yeni kabiliyetler kazandıracağız. Bununla birlikte, gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

- "Yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek" Bakan Varank, temeli atılan Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin bu açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası Kalkınma Ajansımızca finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB'leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak, yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek, Ar-Ge yapmak isteyen işletmeler, merkezin sahip olduğu tasarım ve ileri mühendislik programlarından yararlanabilecek, firmalar ayrıca bu merkezin prototipleme, imalat, test ve ölçüm imkanlarından da faydalanabilecek. Böylece hem beşeri sermayenin hem de çevre OSB'lerdeki firmaların yetkinlikleri çeşitlenerek gelişecek. İş bulmak kolaylaşacak ve sanayici nitelikli eleman ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek."

- "Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi aldı" Yeni dönemin kodlarının güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillendiğini belirten Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulmasının önemine değindi. Asla rehavete kapılmamak gerektiğini anlatan Varank, "Biz tam da bu noktada, sanayide ve hizmetler sektöründe ürün güvenliğini artırmak adına önemli bir adım attık. Türk Standardları Enstitüsü, üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi alırken, hizmetler sektöründe 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik." ifadelerini kullandı. Varank, salgın boyunca sanayinin güçlü altyapısı sayesinde, ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildiklerini dile getirerek, bundan sonraki dönemde de yeni başarı hikayelerine birlikte imza atacaklarını söyledi.