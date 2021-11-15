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Bakan Mustafa Varank Safranbolu'yu ziyaret etti

15.11.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Mustafa Varank Safranbolu'yu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu tarihi ve turistik tesisleri ziyaret etti.

Karabük programı kapsamında kentte bulunan Varank, yetkililerden ilçenin tarihine ilişkin bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi Çarşı'da incelemelerde bulunan Bakan Varank, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ni ve cami avlusundaki güneş saatini inceledi. Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'ni de ziyaret eden Bakan Varank, son olarak Cinci Hanı ve buradaki Safranbolu Kahve Müzesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ile vatandaşlar da eşlik etti.

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