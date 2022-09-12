Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Adrian ile görüştü:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

DHIK Başkanı Adrian ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

