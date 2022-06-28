Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Nebati, "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

