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Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi:

14.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi) En dezavantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok daha güvenli, çok daha huzurlu ortamlardalar. İnşallah, 2023 yılında da 'Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak" - "10 ay gibi kısa sürede 1800 bağımsız anaokulunu bitirdik, 14 bin 80 ana sınıfını da hizmete aldık. Şu anda yüzde 94'e ulaşan 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 100'e tamamlanacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, temel eğitimde en dezavantajlı 10 bin okulu güçlü hale getirdiklerine dikkati çekerek, "2023 yılında da 'Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, eğitim öğretim yılının ilk dört haftasını ve yürüyen projeleri değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürleri ile Başkent Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Eğitimde ulaşılan nokta, tüm illere verilen yatırımların geldiği aşama ve yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, yıl sonu hedeflerine yönelik durum da masaya yatırıldı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, "2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız diyerek yola çıkmıştık. 10 ay gibi kısa sürede 1800 bağımsız anaokulunu bitirdik. 14 bin 80 ana sınıfını da hizmete aldık. Şu anda yüzde 94'e ulaşan 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 100'e tamamlanacak. Bu, gerçekten bir devrimdir. 2022'nin sonuna kadar anaokulu sayısı 3 binle kalmayacak, 4 bini geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Aile Okulu" projesi ile 1 milyon aileye ulaşma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Özer, yıl sonunda 1 milyon çırak ve kalfa hedefine de çok yakın olduklarını, şu an sayının 857 bine ulaştığını belirtti.

- "2023 yılında 'Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız"

Bakan Özer, ağustos ayında tamamlanan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ile ilgili de çok olumlu geri dönüşler alındığına da dikkati çekerek, "Temel eğitimde en dezavantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok daha güvenli, çok daha huzurlu ortamlardalar. İnşallah, 2023 yılında da 'Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bu projeyle her okulun mümkün olduğu kadar aynı imkanlara, altyapıya, bilişim teknolojilerine, laboratuvarlara, kütüphanelere ve içeriklere sahip olacağını vurgulayan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

- Okullara toplam 4,5 milyar liralık bütçe gönderildi

Bakanlık olarak eğitime erişimi artırmak için çok sayıda sosyal projeyi de hayata geçirdiklerini kaydeden Özer, bunlardan birinin de 140 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak öğrencilere dağıtmak olduğunu söyledi.

Bakan Özer, okulları her yönüyle güçlendirmek için Bakanlık olarak ilk kez tüm okullara bütçe gönderdiklerine dikkati çekerek, "Okullar temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını, laboratuvarlarını, donatımlarını kendileri giderebilsinler diye gönderdiğimiz miktar, 4,5 milyar lira. Şu ana kadar 3 milyar lirası kullanıldı. 1,5 milyar lira okul yöneticilerinin kullanımı için hazır." açıklamasını yaptı.

- Öğretmenlere sunulan eğitim hizmeti süresi 192 saate ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verilmesinin sağladığı olumlu sonuçlara işaret ederek, kendi ihtiyaçlarına kulak verildiğinde öğretmenlerin eğitimler konusunda çok istekli olduklarını ifade etti.

81 ilde tüm süreçleri başarılı şekilde yöneten il, ilçe ve okul yöneticileriyle öğretmenlere teşekkür eden Özer, "2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim süresi 44 saatti, 2021 yılını 92 saatle kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz, öğretmen başına 120 saatlik bir eğitim hizmeti sağlayabilmekti. Şu anda gelinen nokta itibarıyla 192 saate eriştik." bilgisini paylaştı.

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milli eğitim bakanı mahmut özer

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