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Bakan Özer, "Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı"na katılan öğretmenleri ziyaret etti

17.08.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Özer, "Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı"na katılan öğretmenleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Hedef 2022 Projesi" kapsamında Van'da düzenlenen Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı'na katılan öğretmenleri ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden Özer, kariyer basamakları eğitimleri ve yazılı sınava ilişkin önerilerini dinledi.

Öğretmenlerin gelecek eğitimlerde içeriklerin farklılaştırılarak mesleki gelişimle ilgili daha fazla eğitime yer verilmesi ve sınav yöntemine ilişkin taleplerini alan Özer, amaçlarının öğretmenlerin şartlarını daha iyi noktaya taşımak olduğunu belirterek önerileri değerlendireceklerini ifade etti.

Takvime göre 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında yazılı sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımlayacak.

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