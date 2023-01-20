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Bakan Özer'den öğretmenlere ve öğrencilere yarı yıl tatili mesajı! "Aldığınız karneler sizi değil, bu dönemki çalışmalarınızı değerlendiriyor"

20.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Özer'den öğretmenlere ve öğrencilere yarı yıl tatili mesajı! "Aldığınız karneler sizi değil, bu dönemki çalışmalarınızı değerlendiriyor"

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona erdiğini vurgulayarak, öğrencilere seslendi.

Özer şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz; bu ülke, bu gelecek sizlere ait. Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz; güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün aldığınız karnelerin sizi değil, yalnızca bu dönem yaptığınız çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu unutmamalısınız. Önemli olan bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum."

Bakan Özer, öğretmenlere de hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum" ,

(DHA)

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