Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki projeyle yenilenme çalışmaları süren olgunlaşma enstitülerinin müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enstitülerin etkinliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlıkta gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına, projenin gönüllü destekçisi, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve 24 olgunlaşma enstitüsünün müdürü katıldı.

Türkiye'nin her bölgesine yayılmış olgunlaşma enstitüleriyle Anadolu'nun tarihi dokusunu, kültürünü geçmişten bugüne taşımak ve inovatif yaklaşımlarla zenginleştirerek dünyaya açmak için birlikte büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, olgunlaşma enstitülerinin Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen geleneksel sanat, kültür ve üretimle ilgili müktesebatı bugüne taşımada çok önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Bakan Özer, "2021 yılı sonunda tüm enstitülerimizin birer AR-GE merkezine dönüştürülmesi için bir yapılanma başlattık. 6 milyon liralık başlangıç ödeneği ile epey bir yol katettik. Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine giderek olgunlaşma enstitülerimizin fikri mülkiyet konularında kapsamlı eğitimler almalarını sağladık. Dört ay gibi kısa bir sürede olgunlaşma enstitülerimiz yaklaşık 7 bin ürünün tescilini aldı. Bugün 15 milyon liralık destek ödeneğini daha fikri mülkiyet çalışmalarını sürdürmek üzere enstitülerimize gönderiyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de enstitülerimiz başarı hikayelerine yenilerini ekleyecek." ifadesini kullandı.

Gelenekseli modernle harmanlayarak yeni ürünler ortaya konulmasını önemsediklerini belirten Bakan Özer, Türkiye'nin potansiyelinin açığa çıkarılması için olgunlaşma enstitülerinin sayısının da artırıldığına dikkati çekti. Özer, Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Zonguldak ve Siirt'e kurulan olgunlaşma enstitüleri ile sayının 29'a çıktığını bildirdi.

Özer, Bakanlıkça olgunlaşma enstitülerinin bu süreçte daha aktif olmaları için her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini belirterek, olgunlaşma enstitülerinin birer AR-GE merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

