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Bakan Özer yeni eğitim yılının başında velilere seslendi! "Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak"

05.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim-öğretim yılı heyecanı hem öğrencileri hem de velileri sararken uyum eğitiminin başladığı günde velilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilk kez temel eğitim okullarına bütçe gönderildiğini duyuran Bakan Özer, "Okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor" diyerek velilere dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bakan Özer yeni eğitim yılının başında velilere seslendi! "Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak"

Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimleriyle başladı. Bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada velilere seslenen Bakan Özer, velilere seslenirken "Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak" ifadelerini kullandı.

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"HER MAHALLEDE OLACAK"

Okullarıyla yarın tanışacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerilerini dinledi. Okulun ana sınıfında gerçekleşen görüşmede Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma ilişkin, "Yıl sonuna kadar anaokullarımızın sayısını 3 bine çıkartacağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" diye konuştu.

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"TÜM OKULLARA 3,1 MİLYAR TL BÜTÇE GÖNDERDİK"

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Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

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"Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz."

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Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti. Okuldan ayrılırken de öğrenci velileri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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(AA-DHA)

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